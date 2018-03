FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEIDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,011TT XFRA AU000000FTT2 FACTOR THERAPEUT.21E XFRA FR0011950732 ELIOR GROUP SCA EO -,01XFRA AU000000ARK6 AUSROC METALS LTD