FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMKN XFRA KYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN.INTL22S XFRA US86782U1060 SUNSHINE HEART DL -,0001