Das Instrument 1H2 NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.12.2021 The instrument 1H2 NO0010708605 HAVYARD GROUP ASA EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.12.2021 and ex capital adjustment on 15.12.2021