FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEUF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATEPIT XFRA DE0006925001 PITTLER MA.FABR. AGU2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALU.RENT.UI A