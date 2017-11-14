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Parkway Life REIT REAL EST. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.11.2017 - 1
14.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
15.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE
QTS XFRA US74876Y1010 QUINTILES IMS HDGS DL-,01
U2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
7TA1 XFRA VGG0404E1126 AOXIN TIANLI GRP DL-,001
15.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE
QTS XFRA US74876Y1010 QUINTILES IMS HDGS DL-,01
U2IH XFRA DE000A0X7582 ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
7TA1 XFRA VGG0404E1126 AOXIN TIANLI GRP DL-,001
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,13 $
|1,94 $
|- $
|0,00%
|14.11./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1V52937132
|A0MYZH
|2,13 $
|1,60 $
Werte im Artikel
2,13
+9,79%
110,30
+0,09%
55,18
-0,14%
102,91
-1,10%
3,38
-2,87%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Nasdaq OTC Other
|2,13 $
|+9,79%
|06.11.17
|Frankfurt
|1,797 €
|+1,47%
|13.11.17
|München
|1,797 €
|+1,41%
|13.11.17
|Hamburg
|1,796 €
|+1,35%
|13.11.17
|Berlin
|1,823 €
|+0,89%
|13.11.17
= Realtime
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