FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,013RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2MM4 XFRA AU000000MLM0 METALLICA MINERALS LTD.2QT XFRA FI4000198031 QT GROUP PLC EO-,10ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50