FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM15.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETR3 XFRA US89628E1047 TRINA SOLAR ADR/50 DL-01TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01C19 XFRA KYG211291045 CHINALCO MI.C.INTL DL-,04MM4 XFRA AU000000MLM0 METALLICA MINERALS LTD.