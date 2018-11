FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM14.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,012NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTYXFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTNYJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW