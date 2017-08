Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen Asset Management":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM14.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEUOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 15B8 XFRA SE0001882291 BLACK EAR.FAR. DL-01 SDR324 XFRA GB0000031285 ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10