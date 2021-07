Das Instrument RPGA KYG7478U1206 ENDURANCE RP NEW DL-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2021 The instrument RPGA KYG7478U1206 ENDURANCE RP NEW DL-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2021 and ex capital adjustment on 14.07.2021