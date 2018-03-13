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ALDERMORE GROUP - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.03.2018 - 1




13.03.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
14.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10
59Y XFRA AU000000NMG8 NMG CORPORATION LTD.
M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD
UBW XFRA US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01
WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1
1P3N XFRA CA89186Q1019 TOWER ONE WIRELESS NEW
ADO XFRA GB00BQQMCJ47 ALDERMORE GROUP LS-,10


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,50 € 3,504 € -0,004 € -0,11% 13.03./19:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BQQMCJ47 A14PY3 3,58 € 2,29 €
Werte im Artikel
0,13 plus
+7,44%
61,39 plus
+0,62%
0,0090 plus
0,00%
0,0030 plus
0,00%
3,50 minus
-0,11%
22,66 minus
-0,85%
6,27 minus
-1,49%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 3,50 € -0,11%  08:03
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