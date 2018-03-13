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ALDERMORE GROUP - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.03.2018 - 1
13.03.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
14.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10
59Y XFRA AU000000NMG8 NMG CORPORATION LTD.
M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD
UBW XFRA US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01
WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1
1P3N XFRA CA89186Q1019 TOWER ONE WIRELESS NEW
ADO XFRA GB00BQQMCJ47 ALDERMORE GROUP LS-,10
14.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10
59Y XFRA AU000000NMG8 NMG CORPORATION LTD.
M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD
UBW XFRA US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01
WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1
1P3N XFRA CA89186Q1019 TOWER ONE WIRELESS NEW
ADO XFRA GB00BQQMCJ47 ALDERMORE GROUP LS-,10
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,50 €
|3,504 €
|-0,004 €
|-0,11%
|13.03./19:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BQQMCJ47
|A14PY3
|3,58 €
|2,29 €
Werte im Artikel
0,13
+7,44%
61,39
+0,62%
0,0090
0,00%
0,0030
0,00%
3,50
-0,11%
22,66
-0,85%
6,27
-1,49%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|3,50 €
|-0,11%
|08:03
= Realtime
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