FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEC2X XFRA CA13751W1032 CANEXUS CORP.SIEB XFRA US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1HII XFRA US4130861093 HARMAN INTL. IND. DL-,01S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10HJI XFRA AU000000TNG3 TNG LTD.2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL)74C XFRA FR0011716265 CROSSJECT SA EO 1XFRA US3157212099 FIBROCELL SCIE.NEW DL-,01