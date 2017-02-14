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Catalyst Biosciences - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.02.2017 - 2
14.02.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
37Z XFRA US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001
BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2
XFRA CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. A
XFRA US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01
XFRA CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.
HGF1 XFRA US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
37Z XFRA US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001
BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2
XFRA CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. A
XFRA US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01
XFRA CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.
HGF1 XFRA US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|9,50 $
|7,725 $
|1,775 $
|+22,98%
|14.02./00:23
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US14888D1090
|A14YQ1
|10,95 $
|0,45 $
Werte im Artikel
9,50
+22,98%
0,18
+13,21%
0,20
+10,50%
14,21
+1,94%
22,90
0,00%
124,61
-0,51%
= Realtime
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