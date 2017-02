FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME37Z XFRA US45825N1072 INTELIQUENT INC. DL -,001BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2XFRA CA00735P1062 ADRIANA RESOURCES INC. AXFRA US5590916087 MAGELLAN PET. NEW DL-,01XFRA CA66979M1095 NOUVEAU MONDE MNG ENT.HGF1 XFRA US14888D1090 CATALYST BIOSC. DL -,01