Das Instrument CPQA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 14.01.2022 The instrument CPQA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.01.2022 and ex capital adjustment on 14.01.2022