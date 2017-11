FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM13.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMESPYL XFRA IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETFSPYB XFRA IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETFZPR3 XFRA IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50SYBX XFRA IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BDZPRB XFRA IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.SPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD