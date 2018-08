FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS0WC XFRA CA0405211065 ARIZONA MINING INC.C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS