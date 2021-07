Das Instrument 18V CNE100001SR9 CHINA VANKE CO.LTD H YC 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.07.2021 The instrument 18V CNE100001SR9 CHINA VANKE CO.LTD H YC 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.07.2021 and ex capital adjustment on 13.07.2021