FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEUG8K XFRA ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05KOU XFRA KYG532241042 KWG PROPERTY HOLDG HD-,104AY XFRA BE0003877942 ABLYNX NVSSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 1,55DHD1 XFRA CA1381172057 CANTEX MINE DEV.336N XFRA US21234W2026 CONTRAVIR PHARMACEUT.1CJ XFRA CA55973N1069 MAGNUM COLDCORP INC.ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREEACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A