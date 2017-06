FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMESHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.)TIC XFRA GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3XFRA CA10971M1059 BRIONOR RESOURCES INC.KW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10T1L XFRA AT0000652250 S IMMO AGXFRA CA5071952041 LAGUNA BLENDS INC. O.N.XTG XFRA ES0105065009 TALGO S.A. EO -,3013B5 XFRA US29977G1022 EVERBANK FINANCIAL DL-,01I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3CPI XFRA US16965P1030 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10TCY XFRA US8726251080 TRC COS INC. DL-,10