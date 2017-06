FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM13.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEEXR1 XFRA US2692794025 EXCO RES INC. DL-,001SHS XFRA HK0604011236 SHENZHEN INV.(CONS.)TIC XFRA GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 4KW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10T1L XFRA AT0000652250 S IMMO AGXTG XFRA ES0105065009 TALGO S.A. EO -,301CPI XFRA US16965P1030 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10