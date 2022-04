Das Instrument E2F1 US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 13.04.2022 The instrument E2F1 US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.04.2022 and ex capital adjustment on 13.04.2022