FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02N6E XFRA CA65341L1040 NEXUS GOLD CORP. O.N.PXH XFRA FR0011950641 PIXIUM VISION SA EO -,06TBF XFRA CA87957T1066 TELFERSCOT RESOURCES INCSR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1XFRA CA09579D2023 BLUEOCEAN NUTRASC.XFRA CA1361553060 CANADIAN INTL MINERALS4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ