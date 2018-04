FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM13.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJGE XFRA CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02PG6 XFRA US72941W1009 PLY GEM HOLDINGS INC.SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 14TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ