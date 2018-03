FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME2RA XFRA CH0249375764 AURIS MEDICAL HLDG SF-,40NE0 XFRA LU1701428291 NEXA RESOURCES S.A. DL 1