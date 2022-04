Das Instrument 5JD SE0008348262 EXPRES2ION BIOTECH HLDG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 12.04.2022 The instrument 5JD SE0008348262 EXPRES2ION BIOTECH HLDG EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.04.2022 and ex capital adjustment on 12.04.2022