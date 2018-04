Weitere Suchergebnisse zu "Scythian Biosciences":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA AU000000LFR3 LONGFORD RES LTD3QO XFRA US9896961094 ZION OIL + GAS INC.DL-,01XFRA US53071M1045 LIBERTY INTERACTIVE.QVC.AXFRA DE000A2G83P7 MTU AERO ENGINES NEUE NAXFRA CA3808956070 GOLDEN DAWN MINERALSU1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25OBH XFRA CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1R6N XFRA BE0003720340 RETAIL ESTATESXFRA AU000000AOH9 ALTONA MINING LTD0SGA XFRA US8257242060 SIBANYE GOLD SPONS.ADR9SB XFRA CA7840531007 SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP