FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA CA80234R2090 SANTA MARIA PETROLEUMXFRA US74346L1017 PRONAI THERAP.INC.DL-,001XFRA CA6066352098 MITCHELL RES LTDPP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125