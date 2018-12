FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM11.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.12.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMERLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTDBBJ XFRA AU000000ANO7 ADVANCE NANOTEK LTD.