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Xinyi Glass Holdings - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.08.2017 - 2




11.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1
XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10
UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD
6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01
RYZN XFRA KYG2117J1159 CHINA LNG GROUP HD-,002
SC7 XFRA US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,788 € 0,826 € -0,038 € -4,60% 11.08./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG9828G1082 A0DQJN 0,93 € 0,65 €
Werte im Artikel
58,44 plus
+0,15%
32,42 plus
0,00%
0,011 plus
0,00%
5,04 minus
-0,59%
12,91 minus
-1,85%
0,79 minus
-4,60%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,841 € 0,00%  09.08.17
Nasdaq OTC Other 0,98 $ 0,00%  10.08.17
Stuttgart 0,788 € -4,60%  11.08.17
Frankfurt 0,784 € -8,30%  11.08.17
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