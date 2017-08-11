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Xinyi Glass Holdings - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.08.2017 - 2
11.08.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1
XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10
UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD
6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01
RYZN XFRA KYG2117J1159 CHINA LNG GROUP HD-,002
SC7 XFRA US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1
XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10
UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD
6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01
RYZN XFRA KYG2117J1159 CHINA LNG GROUP HD-,002
SC7 XFRA US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,788 €
|0,826 €
|-0,038 €
|-4,60%
|11.08./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG9828G1082
|A0DQJN
|0,93 €
|0,65 €
Werte im Artikel
58,44
+0,15%
32,42
0,00%
0,011
0,00%
5,04
-0,59%
12,91
-1,85%
0,79
-4,60%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,841 €
|0,00%
|09.08.17
|Nasdaq OTC Other
|0,98 $
|0,00%
|10.08.17
|Stuttgart
|0,788 €
|-4,60%
|11.08.17
|Frankfurt
|0,784 €
|-8,30%
|11.08.17
= Realtime
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