FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10UIQS XFRA IE00B5TZCY80 UBS ETFS-MSCI CA SF AACD6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01RYZN XFRA KYG2117J1159 CHINA LNG GROUP HD-,002SC7 XFRA US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01