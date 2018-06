FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMER9H XFRA KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,506GV XFRA CA39773A1003 GRENVILLE STRAT. ROYALTYXFRA CA0437833076 ASHBURTON VENTURES INC.XFRA CA6281982026 MUSTANG MINLS CORP.0ZA XFRA CA05354V1022 AVEDA TRANSP.+ EN.SVCSXFRA CA6947812047 PACIFIC POTASH CORP. NEWXFRA CA13765K1030 CANNABIS WHEAT. INC.