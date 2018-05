FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM11.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEG9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10KBWA XFRA NL0000852580 BOSKALIS W. CVA EO -,01DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2SQF XFRA BMG0944P1068 BEAUTIFUL CHIN.HLDG.HD-10TZB2 XFRA SE0009161185 TETHYS OIL AB AK SK-,08342IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.G80 XFRA BMG2743V1028 DETAI NEW ENERGY GR.HD-05