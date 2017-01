FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECFY XFRA US19624R1068 COLONY CAPITAL INC.DL-,01J7K XFRA ID1000070402 CITRA MARGA N. RP 500XSNA XFRA US8147853092 SECURITY NATL FINL A DL 2XFRA US5910188821 METABOLIX INC. DL -,014EY XFRA KYG8884H1092 TIANLI HLDGS GRP CO.XCXC XFRA LU0892103994 DB X-TR.II CD DOL.CASH 1CXIT3 XFRA LU0877808484 DBX-TRII-MTS I AG.3-5Y 1DXI13 XFRA LU0877808211 DBX-TRII-MTS I AG.1-3Y 1DXHCP XFRA LU0967438234 DB X-TR.II-IB.E.L.C.U.2C