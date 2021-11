Das Instrument 0CX0 SE0016829030 VIKING SUPPLY B(EM.9/21) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.11.2021 The instrument 0CX0 SE0016829030 VIKING SUPPLY B(EM.9/21) EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.11.2021 and ex capital adjustment on 10.11.2021