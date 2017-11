FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWHT XFRA US9663871021 WHITING PETROLEUM DL-,001PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5S9K XFRA KYG7783W1006 SAMSON HOLDING LTD DL-,05BYRA XFRA ID1000118201 BANK RAKYAT IND. RP 504CD XFRA ES0119256115 CODERE SA EO 4,30WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01XFRA CA13710V2049 CANAMEX RESOURCES CORP.2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.XFRA CA29670A2048 ESSEX ANGEL CAP.INC. O.N.