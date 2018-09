Weitere Suchergebnisse zu "Relx NV":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07INT XFRA GRS087103008 INTRACOM HLDG.NAM.EO 0,50CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10