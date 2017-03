FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMENWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.AMY XFRA FI0009000285 AMER SPORTS CORP. AEL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50XFRA BMG0R38R1009 GREAT WALL PAN ASI.HD-,10XFRA BMG2125U1100 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01