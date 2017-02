FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEVQKA XFRA US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 O.N.AD3 XFRA JP3121600005 ADERANS CO. LTD.PA8 XFRA DE000A0B65S3 PAION O.N89A XFRA FR0011910652 ANEVIA S.A. EO -,052IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.