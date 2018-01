FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGBT XFRA SG2C26962630 GLOB.LOGISTIC PROPERT.LTDA5R XFRA CA05157J1084 AURICO METALS