Das Instrument 1N52 US64111R3003 NET ELEMENT INC. DL -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021 The instrument 1N52 US64111R3003 NET ELEMENT INC. DL -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021