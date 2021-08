Das Instrument SGQ SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.08.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.08.2021 The instrument SGQ SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.08.2021 and ex capital adjustment on 09.08.2021