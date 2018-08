Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM09.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMER6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25STD XFRA GB0004082847 STAND. CHART. PLC DL-,50SWQ XFRA AU000000SVL8 SILVER MINES LTDIV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065