FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEIBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75TNSN XFRA CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5CML XFRA KYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001