FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA CA70325F1071 PATIENT HOME MONITOR.NEWDOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 13HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUSTG9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B3GH XFRA FR0004007813 KAUFMAN+BROAD INH. EO-,26LHA XFRA DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O.N.CAP XFRA DE0006095003 ENCAVIS AG INH. O.N.XFRA CA1353061080 CANADA ZINC METALS CORP.C1NA XFRA BMG2154D1121 CHINA HONGXING SPORTSAWE XFRA AU000000AWE9 AWE LTD.DML XFRA AU000000SYA5 SAYONA MINING LTDNIO XFRA US64128J1016 NEULION INC.XFRA CA60743K3091 MOBIO TECHS INC.