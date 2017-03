FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,322AY XFRA CA76125M1014 AUGYVA MINING RES INC.0JP XFRA US46643C1099 JP ENERGY PARTNERS LP UTS0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SAQS31 XFRA FR0012938884 SOLOCAL GROUP EO 62IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.