FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US54267E1047 LONG ISL.ICED T. DL-,0001XFRA KYG215621221 CHINA TIAN YUAN H.GR.HD 11CA2 XFRA CA1484777067 CASTLE RESOURCES INC.44R1 XFRA US74979C5013 RXI PHARMACEUTIC.DL-,00011XM XFRA CA98420B1013 XIMEN MINING