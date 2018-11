FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM08.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLDTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,0119H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.)2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTSPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEWCK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,502N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,011XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,0012FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORPHSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01JA13 XFRA IE00BD9MMD49 JPM-BETAB.U.T.B.1-3Y DLD78C XFRA GB00B89J2419 CLINIGEN GROUP PLC LS-001