FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM08.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMER4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 12GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC.CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD ALNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BKXFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTDRDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTSLYY0 XFRA FR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEOLYBK XFRA FR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF AZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC.XFRA DE000HSH4Q38 HSH NORDBANK MZC 7 14/21LYS4 XFRA FR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF ALYS5 XFRA FR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)UETF ALYS6 XFRA FR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF A0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW)IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,1077S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-0114M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MIHCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 10CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,0011F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,012GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-016GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01XFRA DE000HSH4HG6 HSH NORDBANK MZC 8 13/19G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTSJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD