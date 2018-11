Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM08.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORPEQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP.4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01CD8 XFRA US2264061068 CRESUD SA COM. IND.ADR/10CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,0059CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01CIT XFRA US1729081059 CINTAS CORP.CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5APC XFRA US0378331005 APPLE INC.APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P.AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25N4S XFRA NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25RIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25G9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10LYPP XFRA FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEOBPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25