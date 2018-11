FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM08.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.11.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEW8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20XFRA DE000HSH3370 HSH NORDBANK MZ P 4 12/190GF XFRA GB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY PLC LS-,50NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS ATXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTSSNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO.S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4SH9 XFRA US82312B1061 SHENANDOAH TELECOM.CO.SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. AIBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1