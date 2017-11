FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWUC XFRA CA53680Q1081 LITHIUM AMERICAS CORP.FVK XFRA AU000000RBO6 ROBO 3D LTDSMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10